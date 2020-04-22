مفاعيل خيانة بيع الجولان.لاتسقط بالتقادم - 3 على جدار ثورتنا المغدورة رقم - 264 - جريس الهامس

2020/04/22 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جريس_الهامس مفاعيل خيانة بيع الجولان - 3 على جدار ثورتنا المغدورة _ رقم264 رغم معرفتي جبهة الجولان مع العدو الصهيوني الحصينة التي زرتهاعدة مرّات ونمت في ملاجئها ..وتجولت بين مخافرها الأمامية على بحيرة طبريا يوم كنت مديراً للدفاع المدني في القنيطرة بصحبة قائد المقاومة الشعبية في القنيطرة المرحوم العقيد عبد العزيز الوجيه ( أبومحمود ) وأصدقائنا العسكريين أبطال تلك المرحلة الذين كانوا لايسمحوا للعدو الصهيو ......





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