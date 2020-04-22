مصطفى الكاظمي، لُعبةٌ أم لاعبْ ؟! - عبدالله صالح

2020/04/22 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_صالح لازال الشد والجذب السمة الأبرز في عملية تشكيل الكابينة الوزارية المكلف بها مصطفى الكاظمي، ففي الوقت الذي تزداد وتشتد الكوارث التي يمر بها العراق، كل الدلائل تشير الى اخفاق الكاظمي في انهاء مهمته بنجاح حاله حال من سبقوه على هذا الدرب.الظاهر ان العملية تعود مجددا الى المربع الأول، كما حصل بالنسبة لمحمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي ، فالسلطة الطائفية القومية المبنية أصلا على المحاصصة في العراق، وضعت ......





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