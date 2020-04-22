حزب سُني يدعو لسحب كتائب شيعية من الأنبار

2020/04/22 | 19:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالب حزب الحل بزعامة جمال الكربولي، يوم الأربعاء، هيئة الحشد الشعبي بسحب كتائب "حزب الله" ولواء "الطفوف" من قضاء القائم ومحيطه "فوراً" وتعويض السكان المحليين المتضررين من تصرفاتها.

وقال حزب الحل، وهو من القوى السنية، في بيان ورد لشفق نيوز إن "تذمر المواطنين في قضاء القائم ومزارعه من تصرف منتسبي وحدات كتائب حزب الله العراق ولواء الطفوف دفعهم الى مطالبتنا والقوى السياسية في محافظة الأنبار للتحرك وحث هيئة الحشد الشعبي الى سحبها واستبدالها بقطعات الحشد العشائري أو الجيش العراقي".

وشدد الحزب في بيانه على "ضرورة أن تولي الحكومة الاتحادية مزيدا من الإهتمام والدعم للمناطق الحدودية ومنها قضاء القائم على وجه الخصوص، فضلا عن اتخاذ القرار الفوري بسحب قطعات الحشد الشعبي من المناطق السكنية ومزارع المواطنين".

وطالب الحزب في بيانه بـ"تعويض أصحاب الدور التي شغلتها هذه القطعات والمشاريع الزراعية المعطلة منذ ثلاث سنوات وبما يضمن حقوق المتضررين قانونياً".

وتنتشر قطعات من الحشد الشعبي في الموصل والانبار وصلاح الدين، وعلى الحدود العراقية خصوصا على الحدود السورية، وذلك منذ استعادة تلك المناطق من قبضة داعش قبل عدة سنوات.

وكتائب "حزب الله" ولواء "الطفوف" فصيلان شيعيان مقربان من إيران، ويبدو أنهما لا يلقيان الترحيب في المناطق ذات الكثافة السكانية السنية شمالي وغربي البلاد.

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