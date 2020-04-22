امانة بغداد تحدد موعد صيانة مجسر كراج الامانة وأوقاتها

2020/04/22 | 19:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد حددت أمانة بغداد، يوم غد الخميس، موعداً للمباشرة بصيانة كراج الامانة الذي يربط منطقتي الكرادة بالغدير ( ذهابا وايابا )، خلال اوقات الحظر التام حصراً.وذكرت الأمانة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، أن “دائرة المشاريع احدى ملاكات امانة بغداد، ستباشر مساء يوم غد الخميس، بالعمل والذي سيستمر ليومي الجمعة والسبت، واعادة […]

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