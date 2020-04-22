مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات اقتصادية وصحية

2020/04/22 | 19:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات صحية واقتصادية بينها إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تسويـق محصول الشعير.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء وتلقته ( المستقلة)… اليوم الأربعاء أن “مجلس الوزراء قرر تخويل أمين بغداد صلاحية تشغيل الأجراء اليوميين شريطة الاّ يتجاوز عددهم على أعداد تاركي العمل معهم لأي سبب كان من امانة […]

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