بالوثيقة.. رئاسة الوزراء تسند للوائلي مهمة ادارة محافظة ذي قار

2020/04/22 | 19:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقرر رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، ان يترأس القاضي ناظم الوائلي، المرشح الأبرز لمنصب المحافظ، مهام عمل خلية ادارة محافظة ذي قار لحين حسم هذا الملف اصولياً.وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها "كلكامش برس"، فأن خلية ادارة محافظة ذي قار سترتبط برئاسة مجلس الوزراء واسناد رئاستها مؤقتا الى القاضي ناظم حميد علك الوائلي وعضوية حازم جبار الكناني وابا ذر فليح وقائد شرطة المحافظة، وتتولى المهام التنفيذية والمالية والادارية والامنية.

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