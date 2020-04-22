الصحة تعلن الموقف اليومي لكورونا: الرصافة وأربيل في الصدارة!

2020/04/22 | 19:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة بس عراق: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي لوباء كورونا في البلاد.وقال بيان للوزارة، اطلعت عليه “يس عراق”، “تم فحص ( ٢٠٤٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( ٦٢٨٨٠)”.– سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا […]

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