إصابات كورونا تعود للارتفاع من جديد في العراق مع عدم تسجيل حالات وفيات

2020/04/22 | 19:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد سجلت وزارة الصحة العراقية، ارتفاعاً جديداً بمعدل الاصابات بفيروس كورونا، وذلك خلال الموقف الوبائي لليوم الاربعاء.وذكرت وزارة الصحة، في بيان الموقف الوبائي، أن “كوادر الصحة فحصت 2043 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (62880)”.وأضاف البيان، أن “مختبرات […]

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