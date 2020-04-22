بورصة طهران تواصل تحطيم الارقام القياسية

2020/04/22 | 19:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةتواصل بورصة طهران للأسهم والأوراق المالية تحطيمها للأرقام القياسية، ففي ختام معاملات اليوم الأربعاء حققت قفزة بـ15 ألفا و716 نقطة.وبذلك ارتفع المؤشر العام ببورصة طهران للأسهم والأوراق المالية، إلى رقم قياسي جديد، 741 ألفا و872 نقطة، في حين أن أغلب البورصات العالمية تواجه وتيرة نزولية.وتداولت السوق يوم الأربعاء، أكثر من 6 مليارات سهم […]

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