الموسوي يطالب رئاسة البرلمان بادراج فقرة التصويت على نقابة التمريض بجلسات الفصل التشريعي المقبل

2020/04/22 | 20:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب عضو لجنة الصحة والبيئة جواد الموسوي، اليوم الاربعاء، هيئة رئاسة البرلمان بادارج فقرة التصويت على نقابة التمريض في بداية الفصل التشريعي المقبل.

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