2020/04/22 | 20:07 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدد الوفيات بكورونا على مستوى العالم يتجاوز عتبة 180 ألف وفاة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عدد الوفيات بكورونا على مستوى العالم يتجاوز عتبة 180 ألف وفاة
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عدد الوفيات بكورونا على مستوى العالم يتجاوز عتبة 180 ألف وفاة
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدد الوفيات بكورونا على مستوى العالم يتجاوز عتبة 180 ألف وفاة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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