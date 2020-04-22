2020/04/22 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلن محافظ الديوانية، زهير علي الشعلان، اليوم الاربعاء، تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ مدينة عراقية جنوبية يبشر مواطنيها: لم يبق لدينا سوى مصاب واحد بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - الديوانية
أعلن محافظ الديوانية، زهير علي الشعلان، اليوم الاربعاء، تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ مدينة عراقية جنوبية يبشر مواطنيها: لم يبق لدينا سوى مصاب واحد بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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