محافظ مدينة عراقية جنوبية يبشر مواطنيها: لم يبق لدينا سوى مصاب واحد بكورونا

2020/04/22 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الديوانية

أعلن محافظ الديوانية، زهير علي الشعلان، اليوم الاربعاء، تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ا...





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