2020/04/22 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

أوضحت دائرة صحة محافظة ذي قار، الأربعاء، تفاصيل الحالات الست المؤكد إصابتها اليوم بفيروس كورونا.

...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة ذي قار توضح تفاصيل الحالات الست المؤكد اصابتها اليوم بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة ذي قار توضح تفاصيل الحالات الست المؤكد اصابتها اليوم بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).