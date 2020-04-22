2020/04/22 | 20:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الاردني

اخبار مباشرة

وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الاردني

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الاردني ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الاردني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).