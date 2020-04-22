2020/04/22 | 20:08 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الاردني ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الاردني
اخبار مباشرة
وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الاردني
اترك تعليق
ذات صلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الاردني ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الاردني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).