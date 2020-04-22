2020/04/22 | 20:14 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد.. العراق يسعى الى زراعة مليون دونم في الصحراء الغربية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/22 | 20:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. العراق يسعى الى زراعة مليون دونم في الصحراء الغربية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. العراق يسعى الى زراعة مليون دونم في الصحراء الغربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).