2020/04/22 | 20:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت وزراة الصحة البريطانية، يوم الأربعاء، إن عدد الوفيات في المستشفيات بالمملكة المتحدة، بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 18100، أي بزيادة 763 مقارنة مع الأرقام التي نشرت قبل 24 ساعة.

وتأتي هذه الزيادة الجديدة في وفيات فيروس كورونا المستجد مقارنة مع ارتفاع بلغ 828 في الساعات الأربع والعشرين السابقة.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى أكثر من 133 ألفا و495، بينما وصل عدد الوفيات إلى 18 ألفا و100.

وكانت حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء قد ارتفعت بشكل ملحوظ في كل من إنجلترا وويلز، بعدما نبه مكتب الإحصاءات البريطاني أن مصابين كثيرين لم يدخلوا المستشفيات بسبب المرض لكنهم فارقوا الحياة في بيوتهم أو داخل دور رعاية المسنين ومنشآت أخرى.

قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، يوم الثلاثاء، إن تجربة سريرية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ستبدأ يوم الخميس، وسط آمال بأن يؤدي طرح المصل عما قريب إلى كبح الجائحة العالمية.

ويجري تطوير اللقاح من قبل علماء في جامعة أكسفورود، ويؤكد القائمون على المشروع الطبي أن نسبة النجاح واعدة جدا و قارب 80 في المئة.

وأورد الوزير البريطاني، خلال الإيجاز الحكومي، أن السلطات ستقدم دعما من 20 مليون جنيه إسترليني إضافية لكل من التجربة الحالية في جامعة أوكسفورد، وتجربة أخرى في كلية لندن الإمبراطورية.

ويرتقب أن يبدأ مختبر أوكسفورد إنتاج هذا اللقاح قبل انتهاء مرحلة التجارب، والهدف من ذلك هو أن تكون ثمة مليون جرعة جاهزة قبل حلول سبتمبر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفيات كورونا تتخطى 18 ألفاً في بريطانيا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفيات كورونا تتخطى 18 ألفاً في بريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).