نبأ صادم للراغبين بأمريكا.. ترامب يوقع مرسوم حظر الهجرة

2020/04/22 | 20:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه سيوقع اليوم مرسوما يتم بموجبه تعليق الهجرة مؤقتا إلى الولايات المتحدة، موضحا أنها خطوة لحماية العمال من التدهور الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكتب ترامب على تويتر، قائلا: "سأوقع اليوم المرسوم الذي يحظر الهجرة الى بلادنا".



وستكون مدة التعليق 60 يوما، ولن يشمل تأشيرات العمل المؤقتة.

وينطبق الحظر على طالبي بطاقة الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء)، في محاولة لحماية الأميركيين الساعين لاستعادة وظائف فقدوها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

والثلاثاء، قال ترامب إن وقف الهجرة "سيضع الأميركيين العاطلين في مقدمة طابور الباحثين عن وظائف" مع رفع إجراءات العزل العام.

وقال للصحفيين في البيت الأبيض: "سيكون من الخطأ والظلم للأميركيين الذين فقدوا عملهم بسبب الفيروس استبدالهم بعمالة مهاجرة جديدة قادمة من الخارج.



يتعين علينا أولا أن نهتم بالعامل الأميركي".

وأضاف ترامب أنه ستكون هناك بعض الإعفاءات، وأنه سيجدد الحظر لمدة 60 يوما أخرى أو أكثر.

وترامب، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، وصل إلى البيت الأبيض في عام 2016 ببرنامج يشمل إجراءات صارمة ضد الهجرة.



ويرى منتقدوه هذا الإعلان خطوة للاستفادة من الأزمة لتنفيذ هدف سياسي يسعى إليه منذ فترة طويلة.

وقد يتم الطعن على الأمر التنفيذي أمام القضاء.

وقال مسؤول كبير إن الإدارة الأميركية تدرس إجراء آخر يشمل المتضررين من سياسة الهجرة الأميركية، ومنهم حاملو تأشيرة الدخول إتش-1بي.

وبالفعل، أكد ترامب أن أمرا تنفيذيا ثانويا تجري دراسته.

وأشار المسؤول إلى أن الأمر الأول سيشمل إعفاء الأشخاص المشاركين في التصدي لتفشي فيروس كورونا، ومنهم المزارعون والذين يعملون على المساعدة في تأمين إمدادات الطعام في الولايات المتحدة.

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