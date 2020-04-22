مصدر لـ«الاقتصاد نيوز»: العراق يعتمد سعر ٣٠ دولارا لبرميل النفط  بموازنة العام ٢٠٢٠

2020/04/22 | 20:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، عن قيام مجلس الوزراء اعتماد سعر برميل النفط ٣٠ دولارا لموازنة العام الحالي وبعجز ٢٠ تريليون دينار.





وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن نفسه لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة الاستشارية في مجلس الوزراء، ناقشت مع وزارة المالية واللجنة المالية النيابية موضوع اعتماد سعر ٣٠ دولارا بدلا من ٥٦ دولارا وتم اعتماد ذلك لدى وزارة المالية".





وأضاف أن "العجز المخطط في موازنة للعام الحالي بعد تحديثها مؤخرا وصل إلى ٢٠ تريليون دينار".





وأكد أن الحكومة العراقية ستطرح مجموعة من المقترحات على البرلمان لتقليل العجز، منها طرح سندات يقوم البنك المركزي بشرائها والاقتراض من المصارف الحكومية والاقتراض الخارجي".





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