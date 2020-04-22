2020/04/22 | 20:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الزراعة يعلن عن موافقة مجلس الوزراء على إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تسويـق محصول الشعير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/22 | 20:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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