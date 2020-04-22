المخرج نوزاد شيخاني ضمن لجنة تحكيمية لمهرجان سينمائي دولي عبر الانترنيت

2020/04/22 | 20:24 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – الجزائر تماشيا مع الوضع العالمي الحالي المتمثل في جائحة كورونا (كوفيد 19)، والإبقاء على شعلة السينما ومشاهدة الأفلام، والحفاظ على خاصية التواصل بين المخرجين والجمهور من مختلف بقاع العالم، عبر الإنترنت، والمنصات الرقمية، لحين العودة الطبيعية للعروض والمهرجانات السينمائية، إنطلق في الجزائر “المهرجان الدولي الافتراضي للفيلم القصير” للفترة الممتدة بين 20 أبريل …

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