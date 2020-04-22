2020/04/22 | 20:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الاربعاء، ان مجهولين نشروا ما يقارب ربع مليون عنوان الكتروني وكلمات مرور يُزعم أنها تنتمي إلى المعاهد الوطنية للصحة، ومنظمة الصحة العالمية، ومؤسسة غيتس ومجموعات أخرى تعمل على مكافحة جائحة الفيروس التاجي “كورونا”، وفقًا لمجموعة SITE Intelligence Group ، التي تراقب التطرف والإرهاب على الإنترنت مجموعات.وقالت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن بوست: قرصنة موقع الصحة العالمية،،سرقة أبحاث كورونا و”ربع مليون عنوان الكتروني”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن بوست: قرصنة موقع الصحة العالمية،،سرقة أبحاث كورونا و”ربع مليون عنوان الكتروني”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).