وزير التجارة: مشروع الأمن الغذائي يدعم القطاعين الزراعي والصناعي

2020/04/22 | 20:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أكد وزير التجارة محمد هاشم العاني، اليوم الاربعاء، تقديم الدعم للمشروع الوطني للأمن الغذائي في العراق.وقال العاني في حديث لوكالة الانباء العراقية، إن “مشروع الامن الغذائي يهدف للوصول الى الاكتفاء الذاتي، ودعم القطاعين الزراعي والصناعي”.واضاف ان هذا المشروع سيسهم في استقرار البلاد، مؤكداً تحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة الحنطة التي […]

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