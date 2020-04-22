رغم خطورة الأوضاع في العراق.. وزير الخارجية يواصل التهاني والتبريكات

2020/04/22 | 20:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداديواصل وزير الخارجية محمد علي الحكيم، مساء اليوم الأربعاء، تبادل التهاني والتبريكات مع نظرائه بمناسبة حلول شهر رمضان، في وقت يشهد في العراق أزمات متعددة تهدد حياة المواطنين ومعيشتهم جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وعجز الموازنة، ووباء كورونا.وذكرت الخارجية في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن الحكيم "تلقى اتصالاً هاتفيّاً مع وزير خارجيّة المملكة الأردنيّة الهاشميّة أيمن الصفديّ، وأعرب عن تهانيه بمُناسَبة حُلول شهر رمضان داعياً أن يكون شهر تواصل وتراحم تشيع فيه معاني الألفة، والأخوة الصادقة".من جهته أشاد الوزير الصفديّ بما وصلت إليه العلاقات بين بغداد وعمّان من تعاون بنّاء ومُثمِر، مُتمنياً أن يكون شهر رمضان الكريم شهر رحمة، وعطاء.وفي وقت سابق، تبادل وزير الخارجية مع نظيره المصري التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان، في وقت يشهد في العراق أزمات متعددة تهدد حياة المواطنين ومعيشتهم جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وعجز الموازنة، ووباء كورونا.وذكرت الخارجية في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن الحكيم "تلقى اتصالاً هاتفيّاً من وزير خارجيّة جمهوريّة مصر العربيّة سامح شكري، أشاد فيه الحكيم بعمق العلاقات العراقـيّة المصريّة، وأهمّية استمرار التعاون؛ لتحقيق تطلّعات الشعبين الشقيقين".وقدم الحكيم، بحسب البيان، تهانيه بمُناسَبة حُلول الشهر الكريم مُتمنياً أن يكون شهر رحمة للعالم أجمع.من جهته أعرب وزير خارجيّة مصر عن تهانيه بهذه المُناسَبة، وتمنّى للعراق حُكومة وشعباً الخير، والأمن، والاستقرار.

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