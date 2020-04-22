2020/04/22 | 20:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداديتبع....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الأمن الوطني يعقد جلسته الدورية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الأمن الوطني يعقد جلسته الدورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).