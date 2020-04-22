 الصحة العالمية: كورونا سيبقى معنا لفترة طويلة

2020/04/22 | 20:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..صرح مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدانوم غيبريسوس، أن فيروس كورونا المستجد “سيبقى معنا لفترة طويلة”.وأوضح غيبريسوس أن “غالبية الدول لا تزال في المراحل الأولى من التصدي لفيروس كورونا المستجد، معتبرا أن غالبية سكان العالم هم عرضة للإصابة بكوفيد-19″، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.وأضاف المدير العام في مؤتمر صحافي عبر الفيديو […]

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