2020/04/22 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

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انقاذ 5 مواطنين من عائلة واحدة علقوا بمصعد في احدى المجمعات الطبية في بابل

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بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو خلية الازمة الحكومية وكيل وزير الصحة جاسم الفلاحي، الأربعاء 22-4-2020، أن تقييم الموقف الوبائي وخارطة انتشار فيروس كورونا، وتطبيق الإجراءات الوقائية يتم بشكل يومي وخطر الفيروس قائم ولم ينتهِ بفرض حظر التجوال الجزئي.

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بغداد اليوم - الديوانية

نشرت دائرة صحة الديوانية، الاربعاء، الموقف الوبائي للمصابين بفيروس كورونا في المحافظة، لهذا اليوم.

وقالت الدائرة في موقفها الوبائي، إن "الفرق الصحية مستمرة في متابعة الحالات الصحية المشتبه بها والحالات المؤكدة،

بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس الأمن الوطني جلسته الدورية، اليوم الأربعاء ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي ، وحضور وزراء المالية والداخلية والدفاع والعدل وعدد من المسؤولين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ، لبحث

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