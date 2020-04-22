صحة الديوانية تنشر الموقف الوبائي لهذا اليوم

2020/04/22 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الديوانية

نشرت دائرة صحة الديوانية، الاربعاء، الموقف الوبائي للمصابين بفيروس كورونا في المحافظة، لهذا اليوم.

وقالت الدائرة في موقفها الوبائي، إن "الفرق الصحية مستمرة في متابعة الحالات الصحية المشتبه بها والحالات المؤكدة، وكانت على النحو التالي: لاتوجد اصابة لهذا اليوم، وتم سحب 6 نماذج لحالات اشتباه وارسالها الى مختبر الصحة العامة".

وأضافت، أن "عدد الاصابات الكلي من 15/3/2020ولحد الان 12، عدد حالات الشفاء 10، المتوفون 1 (توفي في وقت سابق)، الراقدون1، ووردت النتائج المختبرية لـ 10حالة وكانت سالبة".

من جهتها، أكدت مدير عام صحة الديوانية لمياء الحسناوي، وفقا للبيان، "اتخاذ كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين"، داعية جميع المواطنين الى "الالتزام بتوجيهات خلية الازمة وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجوال".

واعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا ضمن الموقف الوبائي اليوم ، الأربعاء 22-4-2020 ، فيما كشفت عن تماثل 50 حالة جديدة للشفاء.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان الموقف الوبائي، أن "كوادر الصحة فحصت 2043 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (62880)".

وأضاف البيان، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (29) إصابة بعموم البلاد، وزعت في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، 9 إصابات، وفي مدينة الطب 3، وبمحافظة النجف 3، والبصرة 6، ذي قار 6، واخيرا محافظة بابل إصابتين".

وتابع البيان، أن "الصحة لم تسجل لهذا اليوم وفيات بالفيروس بعموم البلاد"، مشيرا الى "شفاء 50 حالة من المرض، وزعت في جانب الرصافة من العاصمة بغداد 2، والكرخ 1، ومدينة الطب 6 حالات شفاء، والنجف 4، اربيل 17، كربلاء 8، كركوك 4، البصرة 1، واسط 2، ذي قار 3، صلاح الدين 1".

وأوضح بيان الموقف الوبائي لوزارة الصحة، أن "مجموع الإصابات في البلاد بلغ 1631، ومجموع الوفيات 38، وحالات الشفاء من فيروس كورونا 1146".

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يتبع ................

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