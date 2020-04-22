مجلس الامن الوطني يعقد اجتماعاً جديداً برئاسة عبد المهدي

2020/04/22 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس الأمن الوطني جلسته الدورية، اليوم الأربعاء ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي ، وحضور وزراء المالية والداخلية والدفاع والعدل وعدد من المسؤولين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ، لبحث آخر التطورات الأمنية وجهود القوات المسلحة في التصدي لبقايا عصابة داعش الارهابية .

وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ان "العراق في وضع صحي جيد ويتقدم على العديد من دول العالم من حيث قلة عدد الاصابات والوفيات بفايروس كورونا"، مشيدا "بروح التعاون والوحدة الوطنية والإنسجام بين اجهزة الدولة والمواطنين"، داعيا "للحفاظ على هذه المكاسب والنتائج والعمل على بسط الأمن والاستقرار وتطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين".

واضاف ان "العالم اصبح اليوم ساحة عمليات لمواجهة جائحة كورونا وتداعيات حظر التجوال وتوقف الأنشطة الاقتصادية والأعمال، مما يدعونا للعمل على تسهيل حركة المواطنين مع الالتزام بالتوجيهات الصحية وفتح الطرق المغلقة وحماية مصالح المواطنين واعمالهم ومصادر ارزاقهم والأنشطة الاقتصادية والتجارية في عموم البلاد ، الى جانب الحذر من محاولات عصابة داعش الارهابية ووضع الخطط اللازمة لمطاردة بقاياها ومنعها من استغلال ظروف انشغال القوات المسلحة واجهزة الدولة بمكافحة جائحة كورونا".

انقاذ 5 مواطنين من عائلة واحدة علقوا بمصعد في احدى المجمعات الطبية في بابل

يتبع ................

بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو خلية الازمة الحكومية وكيل وزير الصحة جاسم الفلاحي، الأربعاء 22-4-2020، أن تقييم الموقف الوبائي وخارطة انتشار فيروس كورونا، وتطبيق الإجراءات الوقائية يتم بشكل يومي وخطر الفيروس قائم ولم ينتهِ بفرض حظر التجوال الجزئي.

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بغداد اليوم - الديوانية

نشرت دائرة صحة الديوانية، الاربعاء، الموقف الوبائي للمصابين بفيروس كورونا في المحافظة، لهذا اليوم.

وقالت الدائرة في موقفها الوبائي، إن "الفرق الصحية مستمرة في متابعة الحالات الصحية المشتبه بها والحالات المؤكدة،

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