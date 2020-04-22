2020/04/22 | 20:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي للامن الوطني: العراق في وضع صحي جيد ويجب الحذر من محاولات داعش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/22 | 20:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي للامن الوطني: العراق في وضع صحي جيد ويجب الحذر من محاولات داعش) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي للامن الوطني: العراق في وضع صحي جيد ويجب الحذر من محاولات داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).