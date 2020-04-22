تركيا: جائحة “كورونا” تهدد آلاف العاملين في القطاع الصحي

2020/04/22 | 20:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اتحاد الأطباء في #تركيا، أن نحو 3474 من العاملين في القطاع الصحي، من ضمنهم 1307 طبيباً، قد أصيبوا بفيروس #كورونا في عموم البلاد.وأكد الاتحاد في بيان، أن الفيروس قد أودى بحياة 24 عاملاً…

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