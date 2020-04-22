2020/04/22 | 20:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة حذر الخبير الأمني عدنان الكناني، اليوم الاربعاء، العراقيون من المخططات الأميركية الإسرائيلية في البلاد.وقال الكناني في حديث متلفز لـقناة “العهد”، إن ” قوات الحشد الشعبي والقوات الساندة من التشكيلات العراقية قادره على مواجهة أي مخطط إرهابي اميركي”.وأضاف، أن “الوضع الأمني المتردي في العراق سببه وجود القوات الأميركي بالبلاد”.وتابع الكناني: […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير أمني عبر لـ”العهد” يحذر العراقيين من المخططات الأميركية الإسرائيلية في البلاد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير أمني عبر لـ”العهد” يحذر العراقيين من المخططات الأميركية الإسرائيلية في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).