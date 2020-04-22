ذي قار.. إصابة 6 أشخاص بكورونا أحدهم رضيع عمره 50 يوماً

2020/04/22 | 20:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت محافظة ذي قار يوم الاربعاء 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار عبد الحسين الجابري في بيان ورد لشفق نيوز، إن "نتائج الفحص المختبري لمختبر الصحة العامة في بغداد أثبتت تسجيل 6 حالات اصابة جديدة، حيث كانت نتيجة الفحص المختبري موجبة اي انها مصاب بالفيروس".

وأضاف أن "خمس إصابات منها لعائلة قادمة من مصر وتسكن في مدينة الناصرية"، منوها إلى أن "الحالة السادسة لطفل ملامس لاحد المصابين ويبلغ من العمر خمسين يوماً من سكنة منطقة السايح في الناصرية".

وأضاف الجابري انه "مع هذه الإصابات فقد بلغ عدد حالات الاصابة في المحافظة منذ بداية ازمة كورونا ولغاية اليوم 60 اصابة، منها 29 حالة شفاء وثلاث وفيات".

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