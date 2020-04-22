الدفاع النيابية: الامريكان وقفوا “حجر عثرة” امام امتلاك العراق منظومة دفاع جوي متطورة

2020/04/22 | 20:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اكد عضو لجنة الامن النيابي النائب كاطع الركابي، الاربعاء، بان الامريكان وقفوا حجر عثرة امام امتلاك العراق منظومة دفاع جوي متطورة في البلاد.وقال الركابي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الامريكان منذ 2014 وقفوا حجر عثرة امام امتلاك العراق منظومة دفاع جوي متطورة رغم محاولاته المتكررة مع دول ومنها بينها روسيا لكنها بائت بالفشل […]

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