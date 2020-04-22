عمليات بغداد: القوات الأمنية بساحة الخلاني تعرضت لأعمال عنف أدت الى إصابة منتسب

2020/04/22 | 20:52 - المصدر: السومرية نيوز

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عمليات بغداد: القوات الأمنية بساحة الخلاني تعرضت لأعمال عنفية أدت الى إصابة منتسب

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