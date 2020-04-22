مجلس الأمن الوطني برئاسة عبد المهدي:نتقدم على عدة دول بمحاربة كورونا ونحذر من استغلال داعش للأزمة

2020/04/22 | 20:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: دعا رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، الى الحذر من محاولات تنظيم داعش باستغلال انشغال القوات الامنية العراقية بأزمة انتشار وباء كورونا، مشيراً الى العراق في وضع صحي جيد.وقال بيان أطلعت عليه “يس عراق”، “عقد مجلس الأمن الوطني جلسته الدورية ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة […]

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