مجلس وزراء كردستان يطالب الحكومة الاتحادية بالالتزام بحقوق الاقليم

2020/04/22 | 20:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب مجلس وزراء إقليم كردستان، الحكومة الاتحادية الالتزام بحقوق الاقليم ومستحقاته.

وقال المجلس في بيان إن أن المباحثات مع الحكومة الاتحادية ما زالت مستمرة لإرسال ما على الحكومة الاتحادية من مستحقات مالية للشهر الحالي كما في الأشهر السابقة، موضحاً أن حكومة إقليم كردستان تجدد التزامها بالتفاهمات التي التوصل إليها أواخر العام الماضي مع وزارات النفط والمالية والتخطيط في الحكومة الاتحادية في إطار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام الفين وعشرينوشدد المجلس على أهمية مواصلة الجهود من أجل تأمين رواتب موظفي إقليم كردستان، ويُبين أن تأخر دفع الرواتب هو خارج إرادة حكومة الاقليم لأسباب مرتبطة بالتداعيات المالية لهبوط أسعار النفط عالمياً وتأخر بغداد في تمويل رواتب موظفي الإقليم.

وفيما شدد البيان على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، أكد أن الحياة الطبيعية بدأت تعود تدريجياً إلى المحافظات والوحدات الإدارية ضمن مراحل يتم بموجبها مراعاة التعليمات الصحية النافذة، مشيراً الى أن أبواب الجوامع والكنائس والمعابد وجميع دور العبادة ستظل مغلقة، مثلما هو الحال بالنسبة للجامعات والمدارس ومراكز التدريس الأخرى وذلك من أجل سلامة المواطنين

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