الكلداني لـ”العهد” اذا استمر الكاظمي بمخالفة ما تم الاتفاق عليه فسيكون مصيره كمصير علاوي والزرفي

2020/04/22 | 20:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكد رئيس كتلة بابليون النيابية، اسوان الكلداني، اليوم الأربعاء، أن المكلف بتشكيل الحكومة، مصطفى الكاظمي أذا أستمر بمخالفة ما تم الاتفاق عليه فسيكون مصيره كمصير محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي.وقال الكلداني في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية “، إنه “تم تثبيت قاعدة من قبل الكتل السياسية بان يتم طرح قوائم للمرشحين […]

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