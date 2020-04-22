العميد سريع: طيران العدوان شن 35 غارة على مأرب والجوف

2020/04/22 | 20:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةاعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: ان طيران العدوان شن 35 غارة جوية توزعت على مناطق متفرقة بمحافظتي مأرب والجوف في اليمن.كما اعلن مصدر عسكري يمني عن 89 خرقا لقوى العدوان في جبهات الحديدة خلال الـ24 الساعة الماضية من بينها تحليق 4 طائرات تجسس و18 خرقا بالقصف المدفعي.واشار مصدر عسكري […]

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