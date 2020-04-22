2020/04/22 | 21:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادذكرت مصادر أن نادي الهلال السعودي حامل لقب دوري ابطال اسيا ، رُشح للمشاركة في حفل افتتاح ملعب استاد الشهداء الدولي الجديد في العاصمة بغداد، بعد انتهاء أزمة إيقاف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا .وأشارت المصادرلـ"كلكامش برس" إلى أن الهلال من المقرر أن يكون طرفًا في مباراة أمام أحد الفرق العراقية في الافتتاح، مرجحة أن يكون الطرف الآخر نادي الزوراء أو الشرطة او القوة الجوية..ونوهت المصادر ذاتها إلى أن الملعب الذي تأجل افتتاحه أكثر من مرة من المقرر أن يتسع لقرابة 32 ألف مشجع سيتم افتتاحه بعد عودة المنافسات الرياضية ومنها مباريات الدوري الممتاز الذي توقف منتصف اذار المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("زعيم اسيا" يشارك في افتتاح ملعب الشهداء الدولي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("زعيم اسيا" يشارك في افتتاح ملعب الشهداء الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).