2020/04/22 | 21:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد تجمع البرلمانيات العراقيات، مساء اليوم الاربعاء، اثناء لقاء رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، على ضرورة الاسراع باقرار قانون العنف الاسري ودعم برامج المراة في البلاد.وذكر المكتب الاعلامي للتجمع في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "التقينا اليوم الاربعاء ببعثة الامم المتحدة في العراق، بحضور مستشار رئيس الوزراء لشؤون المرأة ومدير دائرة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء ونائبات اخريات من اعضاء تجمع البرلمانيات العراقيات بالسيدة جينين هينيس بلاسخارت رئيس البعثة الاممية وفريقها".واضاف "تطرقنا لحقوق المرأة العراقية في المجتمع المحلي، والظروف الاجتماعية المؤثرة عليها، وطرق تمكين النساء والقوانين السارية الخاصة بالمرأة في العراق، وملف اقرار قانون العنف الاسري في البرلمان".واكد انه "تم اطلاع بلاسخارت عن ضرورة مشاركة البعثة الاممية في دعم برامج تمكين المرأة، وتقديم مزيداً من الدعم للاسرة العراقية وعلى رأسها النساء، من خلال تبادل المعلومات والخبرات ودعم منظمات المجتمع المدني وخاصة تلك التي تعمل على النساء".واشار الى انه "جرى التطرق لزيادة التوعية الاعلامية الموجهة حيال وجود كيان المرأة واهميتها للمشاركة في صناعة المجتمع الجديد وفق المتغيرات المستمرة في العالم، من خلال زيادة الضغط الاعلامي ضد تهميش النساء وتعرضهم للاعتداء والتنكيل خصوصا من بعض المقربين منهم".واختتم التجمع بالقول "نتطلع لمزيد من التعاون الدولي من خلال منظمات الامم المتحدة وباقي السلطات المحلية في العراق للوصول الى هدف وقف العنف وتغييب النساء العراقيات، بسبب نزعة البعض الذكورية المناوئة للنساء في البلاد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمانيات يطالبن الامم المتحدة بحماية المراة العراقية من العنف الاسري) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمانيات يطالبن الامم المتحدة بحماية المراة العراقية من العنف الاسري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).