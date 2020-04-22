كورونا يتمدد في الرصافة بعد الرفع الجزئي لحظر التجوال

2020/04/22 | 21:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، مساء اليوم الاربعاء عن تسجيل 12 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الرصافة ليرتفع العدد التراكمي الى 223 حالة.وقال الساعدي في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس" ان "صحة الرصافة سجلت 12 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي: امرأة بعمر 53 سنة من مدينة الصدر الاورفلي راجعت مستشفى الشهيد الصدر، ورجل بعمر 42 سنة من مدينة الصدر راجع مستشفى الشهيد الصدر، وشاب بعمر 34 سنة من مدينة الصدر راجع مستشفى الشهيد الصدر، وامرأة بعمر 49 سنة من مدينة الصدر راجعت مستشفى الامام علي".واضاف "وامرأة بعمر 53 سنة من حي اور راجعت مستشفى الكندي، وامرأة أخرى بعمر 50 سنة البلديات راجعت مستشفى الشهيد الصدر".وتابع "ورجل بعمر 51 سنة بمدينة الصدر راجع مستشفى الشهيد الصدر، وامرأة بعمر 45 سنة من قرية السعادة خان بني سعد راجعت مستشفى الامام علي، ورجل بعمر 62 سنة".وأردف الساعدي "وملامس لحالة موجبة منطقة الزعفرانية راجع مستشفى الزعفرانية، وامرأة بعمر 60 سنة ملامسة لحالة موجبة منطقة الزعفرانية راجعت مستشفى الزعفرانية، وشاب بعمر 31 سنة ملامس لحالة موجبة منطقة الزعفرانية راجع مستشفى الزعفرانية، وشاب آخر بعمر 26 سنة ملامس لحالة موجبة منطقة الزعفرانية راجع مستشفى الزعفرانية".واوضح ان "العدد التراكمي للإصابات في جانب الرصافة ارتفع 223 بينها 16 حالة وفاة فيما اكتسب منهم الشفاء 134 ومتبقي قيد العلاج 73 حالة".

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