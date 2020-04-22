لليوم الثاني.. تراجع أعداد الوفيات والإصابات بكورونا في تركيا

2020/04/22 | 21:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةسجلت أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، مساء اليوم الاربعاء، تراجعاً في تركيا لليوم الثاني على التوالي.وأعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيل 117 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.وذكر وزير الصحة فخر الدين كوجة في بيان أن "عدد الوفيات ارتفع إلى 2376 حالة، عقب تسجيل 117 حالة وفاة جديدة بالفيروس".واضاف "تم تسجيل 3083 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 98 ألفاً و674 إصابة".وأشارت التحديثات إلى "ارتفاع عدد الحالات المتعافية من فيروس كورونا إلى 16 ألفاً و447، عقب تعافي 1559 مصاباً خلال 24 ساعة".

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