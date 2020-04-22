تجمع البرلمانيات العراقيات: ضرورة مشاركة البعثة الاممية في دعم برامج تمكين المرأة

2020/04/22 | 21:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكدت رئيسة تجمع البرلمانيات العراقيات، الا طالباني، اليوم الاربعاء، على ضرورة مشاركة البعثة الاممية في دعم برامج تمكين المرأة.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، "التقينا يوم الاربعاء ببعثة الامم المتحدة في العراق، بحضور مستشار رئيس الوزراء لشؤون المرأة ومدير دائرة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء ونائبات اخريات من اعضاء تجمع البرلمانيات العراقيات بالسيدة جينين هينيس بلاسخارت رئيس البعثة الاممية وفريقها".

واضافت "تطرقنا لحقوق المرأة العراقية في المجتمع المحلي، والظروف الاجتماعية المؤثرة عليها، وطرق تمكين النساء والقوانين السارية الخاصة بالمرأة في العراق، وملف اقرار قانون العنف الاسري في البرلمان".

وبينت انه "اطلعنا السيدة بلاسخارت عن ضرورة مشاركة البعثة الاممية في دعم برامج تمكين المرأة، وتقديم مزيداً من الدعم للاسرة العراقية وعلى رأسها النساء، من خلال تبادل المعلومات والخبرات ودعم منظمات المجتمع المدني وخاصة تلك التي تعمل على النساء".

وتابعت "جرى التطرق لزيادة التوعية الاعلامية الموجهة حيال وجود كيان المرأة واهميتها للمشاركة في صناعة المجتمع الجديد وفق المتغيرات المستمرة في العالم، من خلال زيادة الضغط الاعلامي ضد تهميش النساء وتعرضهم للاعتداء والتنكيل خصوصا من بعض المقربين منهم".

واوضحت "نتطلع لمزيد من التعاون الدولي من خلال منظمات الامم المتحدة وباقي السلطات المحلية في العراق للوصول الى هدف وقف العنف وتغييب النساء العراقيات، بسبب نزعة البعض الذكورية المناوئة للنساء في البلاد".

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