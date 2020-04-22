ديالى تعلن تماثل آخر إصابة بفيروس كورونا الى الشفاء

2020/04/22 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أعلن مدير الصحة العامة في دائرة صحة ديالى نبيل فاضل، الأربعاء (22 نيسان 2020) تماثل آخر حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا للشفاء.

وقال فاضل في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "آخر إصابة مؤكدة بفيروس كورونا كانت لمسن بعمر 58 سنة من أهالي بلدروز (30 كم شرق بعقوبة) ووصلت فحوصاته المختبرية اخيراً وكانت سلبية اي انه تماثل للشفاء وسيتم اخراجه بعد قليل".

واضاف فاضل، ان "مركز الحجر الرئيسي الآن خالٍ من اي اصابات مؤكدة بفيروس كورنا لأول مرة منذ شهرين".

وأعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا لليوم الـ 15 على التوالي.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "صحة ديالى لم تسجل أي إصابة مؤكدة لليوم الـ 15 على التوالي"، لافتاً إلى أن "مركز الحجر الرئيسي في بعقوبة يضم حالياً حالة إصابة واحدة وهي تتلقى العلاج، وننتظر اليوم أو يوم غداً إرسال عينة إلى مختبرات بغداد وإذا كانت سلبية ستعلن المحافظة خالية من أي إصابات مؤكدة".

وأضاف العزاوي، أن "صحة ديالى أرسلت خلال الأيام الـ 15 الماضية العشرات من حالات الاشتباه الى مختبرات بغداد وكانت نتائج فحوصاتها سلبية أي أنها غير مصابة بالفيروس"، مؤكداً أن "إجمالي الإصابات المتراكم الذي سجل خلال الشهرين الماضيين بلغ 18 حالة، منها 14 حالة تماثلت للشفاء و3 توفيت".

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وقالت المديية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فرق الدفاع المدني انقذت 5 مواطنين من عائلة واح

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