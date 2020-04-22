خلية الازمة في ديالى تؤكد خلو المحافظة من فيروس كورونا

2020/04/22 | 21:41 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

اكدت خلية الازمة في محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، عن خلو المحافظة من فيروس كورونا.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه ظهرت تحاليل الشخص المصاب في العزل الصحي وتم تماثله للشفاء وسيخرج من العزل بعد الاجراءات الرسمية".

واضافت "وهكذا لم يتبقى اي احد في العزل الصحي".

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