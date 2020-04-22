المفوضية الأوروبية تقدم لتونس 600 مليون يورو لمساعدتها في أزمة كورونا

2020/04/22 | 21:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قالت المفوضية الأوروبية إنها عرضت مساعدة مالية على تونس قدرها 600 مليون يورو للإسهام في الحد من التداعيات الاقتصادية لتفشي كورونا وذلك بعد موافقة البرلمان والمجلس الأوروبي.وقالت المفوضية في بيان على موقعها الإلكتروني، إن هذه الأموال جزء من حزمة مساعدة أكبر قدرها 3 مليارات يورو مقدمة لعشر دول غير أوروبية في محيط […]

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