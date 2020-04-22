عبد المهدي يُبشر باستئناف الحياة الطبيعية: وضعنا الصحي جيد

2020/04/22 | 21:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الأربعاء، ان العراق في وضع صحي جيد، وهو ما يؤشر لاستئناف الحياة الطبيعية تدريجياً.

وقال بيان لمجلس الوزراء اطلعت عليه شفق نيوز، ان "مجلس الأمن الوطني عقد جلسته الدورية، الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، وحضور وزراء المالية والداخلية والدفاع والعدل وعدد من المسؤولين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، لبحث آخر التطورات الأمنية وجهود القوات المسلحة في التصدي لبقايا عصابة داعش الارهابية".

وأوضح عبد المهدي بحسب البيان، ان "العراق في وضع صحي جيد ويتقدم على العديد من دول العالم من حيث قلة عدد الاصابات والوفيات بفايروس كورونا"، مشيداً بـ "روح التعاون والوحدة الوطنية والإنسجام بين اجهزة الدولة والمواطنين".

ودعا عبد المهدي، إلى "الحفاظ على هذه المكاسب والنتائج والعمل على بسط الأمن والاستقرار وتطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين".

واضاف أن "العالم اصبح اليوم، ساحة عمليات لمواجهة جائحة كورونا وتداعيات حظر التجوال وتوقف الأنشطة الاقتصادية والأعمال، مما يدعونا للعمل على تسهيل حركة المواطنين مع الالتزام بالتوجيهات الصحية وفتح الطرق المغلقة وحماية مصالح المواطنين واعمالهم ومصادر ارزاقهم والأنشطة الاقتصادية والتجارية في عموم البلاد، الى جانب الحذر من محاولات عصابة داعش الارهابية ووضع الخطط اللازمة لمطاردة بقاياها ومنعها من استغلال ظروف انشغال القوات المسلحة واجهزة الدولة بمكافحة جائحة كورونا".

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، يوم الأحد 19 نيسان الجاري، رفع حظر التجوال في شهر رمضان من السادسة صباحا لغاية السابعة مساءً، وفرض غرامة قدرها 50 الف دينار لغير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية.

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