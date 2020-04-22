النائب حسن سالم: أميركا أكملت إعداد عصابات “داعش” لعودتها ثانية إلى العراق

2020/04/22 | 21:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد حذر النائب عن كتلة صادقون، حسن سالم، اليوم الأربعاء، من عودة عصابات داعش ثانية الى العراق باعداد امريكي.وقال سالم في بيان تلقته “العهد نيوز” إن “امريكا اكملت اعداد مخطط اعادة داعش الى العراق ثانية وذلك من خلال الاعداد والتدريب والتجهيز ودخول هذه العصابات من سوريا الى العراق وهذه العصابات قد بدأت […]

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