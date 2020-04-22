2020/04/22 | 21:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة : ميزانية الوزارة لمكافحة كورونا تكفي لعدة اشهر ..والعودة للحظر الشامل اذا ارتفعت معدلات الاصابة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/22 | 21:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة : ميزانية الوزارة لمكافحة كورونا تكفي لعدة اشهر ..والعودة للحظر الشامل اذا ارتفعت معدلات الاصابة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة : ميزانية الوزارة لمكافحة كورونا تكفي لعدة اشهر ..والعودة للحظر الشامل اذا ارتفعت معدلات الاصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).