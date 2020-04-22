التحرر من تجريم حب الوطن من خلال رواية تحت عنوان الحب المحرم لابتسام أبو ميالة - حسن ابراهيمي

2020/04/22 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_ابراهيمي في الواقع لما كنت بصدد قراءة الرواية تحت عنوان الحب المحرم للكاتبة الفلسطينية ابتسام أبو ميالة كنت بصدد البحث على نشأة الوعي الوطني الفلسطيني ,وتطوره للشخصيات الروائية بهذه الرواية ,ومن ثم البحث عن التساؤلات التي تطرح حول القضية الفلسطينية .



من هذا المنطلق بحثت عن المؤسسات التي كانت حاضرة ضمن الرواية بمواقف مشرفة ,وعلاقت ......





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